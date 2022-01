Woltwiesche

Es geht voran mit dem Neubau der Kinderkrippe an der Fuhsestraße in Woltwiesche: „Damit der Kindertagesstättenplatzbedarf in der Gemeinde Lengede erfüllt werden kann, ist für die Bereitstellung der zusätzlich erforderlichen U3-Betreuungsplätze die Errichtung dieses Neubaus erforderlich“, erläuterte Bürgermeisterin Maren Wegener (SPD) beim Richtfest. „Die insgesamt sechs Krippeneinrichtungen in den einzelnen Ortschaften der Gemeinde Lengede sind zum einen räumlich voll belegt, zum anderen sind die Bestandsgebäude nicht mehr erweiterbar. Daher ist der Neubau im Baugebiet ,Fuhsestraße’ in der Ortschaft Woltwiesche unabdingbar.“

Platz für 30 Kinder unter drei Jahren

Das Grundstück grenzt an das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Woltwiesche an. Es verfügt über eine Gesamtfläche von runde 2573 Quadratmetern, hiervon entfallen allein etwa 2000 Quadratmeter auf das Außengelände. Das Gebäude selbst hat eine Größe von rund 485 Quadratmeter. Aufgeteilt auf zwei Gruppenräume haben hier 30 Kinder unter drei Jahren Platz zum Spielen und Toben.

Mitte August 2021 erfolgte der Baustart mit dem obligatorischen Spatenstich. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Oktober 2022 vorgesehen. Die Baukosten für dieses Projekt betragen rund 1,7 Millionen Euro. Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Hannover (Landesjugendamt) fördert den Bau mit insgesamt 360 000 Euro (12 000 Euro pro Betreuungsplatz). „Es handelt sich hierbei um eine gute Zukunftsinvestition für unsere Gemeinde“, betonte Wegener. Die Gemeinde Lengede investiere seit Jahren konsequent in eine familienfreundliche Infrastruktur, die ein wichtiger Schwerpunkt der gemeindlichen Politik sei.

Bei Neubauten und umfangreichen Gebäudesanierungen achte die Gemeinde seit Jahren insbesondere auch auf ökologische und klimaschützende Aspekte, erläuterte die Bürgermeisterin „Die besonderen nachhaltigen Aspekte an diesem Gebäude sind die extensive Flachdachbegrünung und der Einsatz von regenerativer Wärmegewinnung.“

Zusammenspiel von Architektur und Natur

Ferner werde das Außengelände – Terrasse, Wege und Einstellplätze – ausschließlich mit versickerungsfähigem Material befestigt und für den Insektenschutz werden Wildstaudenflächen angelegt. Hierdurch erzeuge man ein Zusammenspiel von Architektur und Natur mit ausgewählten Pflanzen. So entstehe eine attraktive, aber dezente Dachbegrünung. Als anspruchslose und pflegeleichte Pflanzen würden vorrangig Moose, Kräuter und Gräser verwendet. Die Bewässerung dieser Pflanzen erfolge allein durch natürlichen Niederschlag.

Von Jan Tiemann