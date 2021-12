Lengede

Wilhelm Meier, Lengeder seit Geburt vor knapp 88 Jahren, ist untrennbar mit seinem Heimatort verwachsen. Bekannt ist der ehemalige Seniorenbeauftragte der Gemeinde auch unter dem Namen „Senioren-Willi“. Zu seiner privaten Sammlung gehören zahlreiche Fotoalben und schriftliche Unterlagen, allesamt verbunden mit Lengeder Geschichte. Der PAZ gibt er einen Einblick – und teilt die damit verbundenen Erinnerungen.

Dass Meier über Jahrzehnte seit seiner frühen Jugend ein wahrer Tausendsassa auf praktischen allen Bühnen dörflicher Aktivitäten war, beweisen mehrere Bilder in den dicken Fotoalben. Eines seiner Lieblingsthemen ist jenes über seine „Kurze-Hosen-Zeit“ in der IG Bergbau-Gewerkschaftsjugend, die ihre Lengeder Glanzzeit zwischen 1950 und 1964 erlebte, bis sie vom Dachverband des DGB übernommen wurde und bis 1968 bestand.

Weihnachtsfeiern der IG-Bergbau-Gewerkschaftsjugend waren einst Höhepunkte im dörflichen Jahreskreis. Quelle: privat

Gewerkschaftsjugend war eine echte Institution

„Wir haben in Lengede ganz schön was auf die Beine gestellt“, sagt Meier beim Blättern eines ums andere Mal, als könne er die bebilderten Erinnerungen selbst kaum glauben. Hans Plagge, der auf einigen Fotos zu sehen ist, lobt Meier als einstigen „wunderbaren“ Jugendleiter. Dieses Amt sollte Meier später selbst übernehmen. Mit 70 bis 80 Mitgliedern sei die Gewerkschaftsjugend damals nicht nur die größte Jugendgruppe des Dorfes gewesen, sondern offenbar auch in Zahl und Qualität ihrer Aktivitäten kaum schlagbar. So lernte Meier dort auch seine spätere Ehefrau Ruth kennen, mit vielen anderen Jugendlichen teilten beide die Liebe zur Theaterbühne. Und als der 1. Mai „nicht, wie heute, einfach nur ein Ausflugstag war“, marschierte man natürlich mit Musikbegleitung durch den Ort.

Zeltlagererinnerungen mit Fingerzeig auf Ruth, Wilhelm Meiers spätere Ehefrau. Quelle: Ulrich Jaschek

Legendär seien zudem nicht nur die Weihnachtsauftritte der Gewerkschaftsjugend gewesen. Besonders die sehr erfolgreiche Theatergruppe tourte zu diversen Auftritten durch den Landkreis und darüber hinaus und heimste stets begeisterten Beifall ein. Meier blättert immer schneller durch die Erinnerungen und erwähnt Zeltlager, Sing- und Tanzabende, Diskussionsrunden über Politik, Arbeitsschutz und Religion und bedauert immer wieder, „dass es heute so etwas in dieser Form leider überhaupt nicht mehr gibt“. Allerdings konstatiert der Lengeder, dass gut 60 Jahre nach seinen Jugenderfahrungen das gesellschaftliche Dasein junger Menschen eben zwangsläufig Änderungsprozessen unterworfen sei. Gedanklich durchwandert er nebenbei die epochalen Begebenheiten Lengedes, allen voran das Grubenunglück im Jahr 1963 und wie er damals die vielen Sachspenden, die aus der gesamten Republik per Postpaket für die betroffenen Familien nach Lengede geschickt wurden, in seiner späteren Tätigkeit als Verwaltungsmitarbeiter verteilt habe.

Fit auch nach der Zeit als Seniorenbeauftragter

Meier erzählt von seinen unzähligen Ideen und Initiativen, über Vorstandsarbeit und Erfolge, über seine Schauspielerei im Film „Das Wunder von Lengede“. Ganz besonders am Herzen liegt ihm seine zwölfjährige Tätigkeit als Vorsitzender gleich zweier unterschiedlicher dörflicher Seniorenorganisationen, deren Leitung er kürzlich aufgegeben hat, sich selbst aber täglich mit „Märschen durchs Dorf“ und anschließendem Funktionstraining daheim „möglichst gesund“ halte.

Ob er künftig lieber seine Autobiografie verfassen werde oder penible Ordnung in seinen Unterlagenfundus bringe, sei noch nicht entschieden. Letzteres könnte sich als schwierig erweisen, denn es falle ihm schwer, sich von Dingen zu trennen, gibt Meier zu. Doch immerhin bleiben die zahlreichen Erinnerungen so erhalten.

Von Ulrich Jaschek