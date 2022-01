Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person bei Broistedt

Lengede/Salzgitter

Bei Broistedt an der Grenze zwischen dem Landkreis Peine und der Stadt Salzgitter hat es am Samstag, 14. Januar, einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem eine Person in einem Auto eingeklemmt wurde. Die Rettungskräfte wurden um 20.41 Uhr alarmiert. Weil die Zuständigkeit nicht klar war, rückte ein großes Aufgebot aus: In den Einsatz eingebunden waren nach Aussage der integrierten Leitstelle Salzgitter die Berufsfeuerwehr Salzgitter, die Freiwillige Feuerwehr Bleckenstedt sowie mehrere Ortswehren aus der Gemeinde Lengede. Die Feuerwehrleute befreiten demnach die eingeklemmte Person aus ihrem Fahrzeug und übergaben sie an die Rettungssanitäter. Diese brachten sie in ein Krankenhaus. Für die Feuerwehren war der Einsatz nach rund 45 Minuten beendet.

Von Kerstin Wosnitza