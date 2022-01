Tödlicher Unfall bei Broistedt: Autofahrer kracht gegen Brücken-Unterbau

Broistedt/Salzgitter

Kurz hinter der Peiner Kreisgrenze ist es am Silvesterabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein männlicher Autofahrer war kurz vor 20 Uhr auf der Kreisstraße 36 (Broistedter Straße) aus Broistedt kommend in Richtung Salzgitter-Bleckenstedt unterwegs. In Höhe einer Bahnüberführung kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst frontal mit dem Beton-Unterbau der Brücke.

Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Reanimationsversuche blieben erfolglos, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Seine Identität konnte bislang nicht geklärt werden, wie die Polizei Salzgitter am Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Identität des Verstorbenen dauern an. Auch die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von der Redaktion