Broistedt

Weiterer Ansiedlungserfolg im Unternehmerpark Lengede-Broistedt: Die Dachdeckerei Müller verlagert ihren Sitz von Braunschweig nach Broistedt und errichtet neben einer Halle auch ein Bürogebäude. Derzeit sind dort elf Mitarbeiter beschäftigt.

Im Jahr 2020 wurden die nördlich der Stichwege „Ellen-Richards-Straße“ und „Marie-Curie-Straße“ gelegenen Gewerbeflächen im Unternehmerpark an fünf Firmen verkauft. Diese Unternehmen haben im vergangenen Jahr mit der Errichtung ihrer jeweiligen Gebäude begonnen. Vor der Fertigstellung dieser Gewerbebauten wurden durch die Gemeinde Lengede die Kanalisation hergestellt und die sonstigen Versorgungsleitungen verlegt. Außerdem wurde der bisher nicht befestigte Wegabschnitt zwischen der „Ellen-Richards-Straße“ und dem vorhandenen Wendehammer am Stichweg „Marie-Curie-Straße“ asphaltiert.

„Im Rahmen der Wirtschaftsförderung möchten wie vor allem kleine bis mittelgroße Unternehmen – gerade auch in Zeiten von Corona – bei der Ansiedlung in unserem Unternehmerpark unterstützen“, betont Bürgermeisterin Maren Wegener (SPD) und hebt die Notwendigkeit der Herstellung dieser zusätzlichen Straßenverbindung hervor. Lengede sei in den vergangenen 25 Jahren zu einem starken Wirtschaftsstandort in der Region gewachsen. Die Nachfrage an Gewerbegrundstücken habe wegen der optimalen Standortfaktoren stark zugenommen, wodurch die Erweiterung des Unternehmerparks erforderlich gewesen sei, schildert Wegener. Hierdurch stehen zusätzliche Flächen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde Lengede zur Verfügung.

Arbeitsplätze werden geschaffen und gesichert

„Mit der Erweiterung des Unternehmerparks tragen wir maßgeblich dazu bei, dass der Wirtschaftsstandort Lengede weiter an Bedeutung gewinnt und sorgen dafür, dass ortsnah Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden können“, erklärt die Bürgermeisterin. Weitere Lengeder Unternehmen, die sich dort ansiedeln oder erweitern sind Rausch Metalltechnik, die Physiotherapiepraxis Scholz, die sich für Gruppenangebote erweitert und Achat Engineering. Der Spezialist für Handhabungsgeräte für Leiterplatten wird dort eine Unternehmenshalle mieten, die von der Gemeinde gebaut wurde. „Die Halle ist ein Beitrag unserer Wirtschaftsförderung“, erläutert Wegener. Aus Braunschweig kommt das Bauunternehmen Immo 4U und aus Wendeburg M-VIS Solutions.

Von Jan Tiemann