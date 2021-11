Lengede

Ein als Baucontainer genutzter Anhänger ist am Sandschachtweg in Lengede aufgebrochen worden. In dem Fahrzeug wird hauptsächlich Baumaterial gelagert. Was genau entwendet wurde und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, ist laut Polizei noch Teil der Ermittlungen.

Die Tat ereignete sich am Dienstag, 16. November

Erste Hinweise ergaben, dass am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr zwei Täter an dem Aufbruch beteiligt waren und möglicherweise ein älterer, dunkler Passat genutzt wurde.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von der Redaktion