Aktion läuft an: 1500 Bäume für Lengede

Lengede

Auf Antrag der SPD-Fraktion hat der Lengeder Gemeinderat bereits im Juni 2021 einstimmig beschlossen, dass als weiterer Beitrag zum Klimaschutz in den nächsten drei Jahren etwa 1500 einheimische Laubbäume in der Gemeinde gepflanzt werden sollen. Zusätzlich zu den gemeindlichen Grundstücken soll auch Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gewerbetreibenden die Möglichkeit gegeben werden, die von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellten Bäume auf ihren privaten Grundstücken anzupflanzen. Dies hat die Gemeindeverwaltung jetzt mitgeteilt. Voraussetzung hierfür sei lediglich, dass es sich um keine gesetzliche Verpflichtung zur Anpflanzung handele.

In den kommenden drei Jahren bietet die Gemeinde Lengede einmal jährlich zur Frühjahrspflanzung Termine zur Bestellung und Abholung der Bäume an. Für die diesjährige Frühjahrsanpflanzung können Bestellungen bis spätestens zum 28. Februar bei der Gemeinde eingereicht werden. Die Abholung der Bäume kann anschließend von den Grundstückseigentümern Ende März vom Bauhofgelände am Erzring 8 erfolgen.

Zur Auswahl stehen Obst- und Laubbaumarten

Zur Auswahl stehen fünf Obstbaumarten und jeweils fünf großkronige, mittelkronige und kleinkronige Laubbaumarten. Je Grundstück können maximal fünf Bäume bestellt werden. Das Bestellformular gibt es unter www.lengede.de im Internet oder im Service-Büro des Rathauses.

Von Jan Tiemann