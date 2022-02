Vechelde

Wegen großflächiger Graffiti an der Bahnunterführung in Vechelde wendet sich die Polizei mit Bitte um Hinweise an die Bevölkerung. Bereits am Sonntag, 30. Januar, sind demnach durch Unbekannte an der Unterführung der Hildesheimer Straße großflächig Graffiti gesprüht worden. Es handelt sich um aufgesprühte „schwarze Farbschmierereien“ an den Wänden und insbesondere auf dem Gehweg. Hinweise zu auffälligen Beobachtungen nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von der Redaktion