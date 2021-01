Zweidorf: Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Zweidorf

In ein Wohnhaus an der Straße Hornsinke in Zweidorf sind Einbrecher im Zeitraum zwischen Mittwoch, 11 Uhr, vergangener Woche, und Mittwoch, 12 Uhr, dieser Woche eingedrungen. Die Täter brachen ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen.

Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Schadenhöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter Telefon (0 53 41) 18 99 70 zu melden.

Von der Redaktion