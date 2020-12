Zwei Einbrüche in Meerdorf und Sophiental

Meerdorf/Sophiental

Sowohl in Meerdorf als auch in Sophiental haben am Mittwoch Einbrecher zugeschlagen. Die erste der beiden Taten ereignete sich zwischen 9.45 und 21 Uhr am Meerdorfer Maulbeerkamp. Die Diebe hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, während die 70-jährige Bewohnerin nicht zu Hause war. Aus dem Haus erbeuteten die Täter Schmuck im Wert von rund 2000 Euro.

In Sophiental waren Kriminelle zwischen 16.30 und 18.30 Uhr an der Straße Hinterm Dorfe am Werk. Hier hebelten sie ein Fenster auf, um in ein Wohnhaus zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Schränke und verursachten einen Schaden in Höhe von zirka 300 Euro. In beiden Fällen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren ein.

