Zum Dorfflohmarkt in Harvesse kommen sogar Star-Wars-Figuren

Harvesse

Wenn Star-Wars-Figuren durch den Ort ziehen und sogar ein Bus-Shuttle eingerichtet wird, dann muss etwas Besonderes anstehen: In Harvesse steigt am Sonntag, 31. Oktober, der erste Dorf- und Garagenflohmarkt, bei dem es auch um den guten Zweck geht. Ob Kinderspielzeug, Bücher, Bilder, Reit-Klamotten, Lampen oder Porzellan-Puppen – an gleich 30 Ständen können Besucher trödeln und Schnäppchen-Jagd nach besonderen Stücken machen.

Sogar einen speziellen Reiter-Flohmarkt gibt es

Von 10 bis 16 Uhr sind die Stände geöffnet – sie sind verteilt über das gesamte kleine Dorf. Wo etwas zu entdecken ist, verraten Luftballons – sie hängen als Erkennungszeichen an Hoftoren und Grundstücken. Jocy Schalon hatte die Idee zur der Aktion, sie hatte in der Vergangenheit bereits Baby-Basare organisiert. Doch nicht nur Schnäppchenjäger sollen auf ihre Kosten kommen, merkt Mitorganisatorin Iris Rautmann-Pollmann an.

Fotos mit Star-Wars-Kostümclub möglich

Die Reitschule Mauersberger etwa wird nicht nur einen Reiterflohmarkt anbieten, sondern auch Kinder-Reiten. Der Heimatverein wird auf dem Dorfplatz Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, zum Beispiel Bratwurst, Kaffee und Kuchen. Und nicht nur Kinder und Jugendliche dürften große Augen machen, wenn sie einem Mitglied des weltgrößten Star-Wars-Kostümclubs über den Weg laufen. Eine Abordnung der „German Garrison“ um den Harvesser Stephan Lüdecke wird verkleidet von 11 bis 15 Uhr auf dem Dorfplatz unterwegs sein und für Fotos zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung ist schließlich auch für einen guten Zweck, deshalb sind die Star-Wars-Fans gerne dabei.

Standgebühren gehen ans Kinderhospiz

Die Einnahmen der Standgebühren gehen zu 100 Prozent an das Kinderhospiz Löwenherz in Braunschweig. Der ambulante Kinder-Hospiz-Stützpunkt wird auch vor Ort über seine Arbeit informieren, zudem werden Spendenboxen aufgestellt.

Auch der Bürgerbus-Verein aus der Gemeinde Wendeburg unterstützt die Aktion und richtet einen Shuttle ein. Er startet stündlich am Zweidorfer Denkmal Richtung Harvesse. Um Mobilität geht es auch am Stand der Bürgerinitiative „proZug-kunft“, die für den Anschluss der Gemeinde Wendeburg ans Bahnnetz kämpft und darüber auch von 10 bis 16 Uhr beim Dorfflohmarkt informiert. „Wir wollen diskutieren, über den Sachstand und die Notwendigkeit der Reaktivierung informieren und für die Strecke werben. Zudem suchen wir Unterstützer für die BI und denken darüber nach, einen Verein zu gründen“, sagt BI-Mitglied Rosemarie Waldeck.

Von Christian Meyer