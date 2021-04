Wendeburg

Zwei Versuche, zweimal gescheitert: Unbekannte wollten in Wohnhäuser in der Straße Polterdamm in Bortfeld einbrechen. „In zwei Fällen hatten die Täter versucht, die Zugangstüren der Häuser aufzuhebeln und verursachten hierdurch einen Schaden in einer Höhe von circa 600 Euro“, berichtete die Polizei. Es sei den Tätern jedoch nicht gelungen, sich Zutritt in die Gebäude zu verschaffen.

Die Polizei konnte Spuren sichern und sucht nun Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Der mögliche Tatzeitraum umfasst jedoch gleich mehrere Tage, die versuchten Einbrüche können zwischen Sonntag, 11. April, 18 Uhr bis Freitag, 16. April, 18 Uhr, erfolgt sein.

Zeugen sollten sich bei der Polizei in Salzgitter unter Telefon 05341/18970 melden.

Von Redaktion