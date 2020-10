Woltwiesche

In ein Wohnhaus an der Landshuter Straße in Woltwiesche sind noch unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude.

Dort durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen diverse Schmuckstücke. Über die Höhe des Schadens gibt es von der Polizei bislang keine Angaben.

