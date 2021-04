Wirtschaftlichkeit und Gemeinwohl: Wahler gibt Kommunen Tipps

Wahle

Welche wirtschaftlichen Entscheidungen kann eine Kommune treffen, um Finanzen und Gemeinwohl unter einen Hut zu bekommen – und das auch noch in der schwierigen Corona-Situation? Mit der Fragestellung befasst sich Helge Holm aus Wahle in seinem vierten Buch, das kürzlich veröffentlicht wurde. Der 61-Jährige hat 40 Jahre lang in der Kommunal- und Landesverwaltung gearbeitet und konnte so viele Erfahrungen und Fachwissen einbringen.

Der etwas sperrige Titel des Buchs lautet „Entscheidungsmethoden in der öffentlichen Verwaltung: Sicher, wirtschaftlich, transparent“. Der Inhalt sei jedoch relativ einfach verständlich: „Man muss dafür nicht Betriebswirtschaft studiert haben“, sagt Holm. Geschrieben sei das Buch in erster Linie „für den ganz normalen Verwaltungsmitarbeiter“, es sei kein wissenschaftliches oder juristisches Werk.

Finanzielle Folgen der Corona-Krise zeigen sich erst später

Die Ausgangslage bilde die finanzielle Situation der Kommunen zu Zeiten der Pandemie. „Corona reißt Löcher in die öffentlichen Kassen. Das merkt man vielleicht noch nicht jetzt, das böse Erwachen kommt erst noch“, prognostiziert der Autor. Vernünftige wirtschaftliche Entscheidungen seien daher auch auf kommunaler Ebene dringend nötig.

Als Beispiele für Ausgaben nennt Holm unter anderem die Beschaffung von Feuerwehr-Fahrzeugen, die Unterhaltung kommunaler Schwimmbäder und kostspieligem Material fürs Krankenhaus – und welche jeweiligen Investitionsrechenverfahren oder alternative Entscheidungsmethoden sich dafür anbieten. Bei der jeweiligen Kosten-Nutzen-Rechnung würden auch soziale Kriterien eine große Rolle spielen. Ziel sei es in jedem Fall, dass Verwaltungen ihre begrenzten finanziellen Ressourcen so einsetzen, dass ein Maximum an Daseinsvorsorge durch öffentliche Einrichtungen vorgehalten werden kann. „Ich zeige verschiedene Denkansätze auf. Vielleicht führt nicht alles mit einem einfachen Schnitt zum Erfolg, aber unter den richtigen Gegebenheiten kann es funktionieren“, sagt Holm.

Entscheidungsprozesse in der Verwaltung verlaufen schwerfällig

Er erklärt zudem, wie Entscheidungsprozesse in einer Verwaltung allgemein ablaufen. „Dabei spielen viele Mitbestimmer eine Rolle, was zu einer gewissen Schwerfälligkeit führt“, weiß der Wahler aus jahrelanger Erfahrung. Somit würden Entscheidungen in der Verwaltung durch finanziell begrenzte Haushaltsmittel, politische Ausrichtungen und verfassungsmäßig vorgegebene Komponenten eingeschränkt. Einerseits sichere dies alles die Entscheidungsfindung ab, andererseits erschwere es sie aber auch. Holms Buch soll mitunter aufzeigen, wie diese Prozesse optimiert werden können.

„Entscheidungsmethoden in der öffentlichen Verwaltung: Sicher, wirtschaftlich, transparent“ umfasst 195 Seiten und ist im Haufe-Verlag erschienen, ISBN 978-3648147108. Der Preis für das Taschenbuch beträgt 34,95 Euro, die Kindle-Version kostet 29,99 Euro.

Von Dennis Nobbe