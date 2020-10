Wense

Am frühen Freitagmorgen, um 02.55 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin, dass zwei bislang unbekannte Täter dabei waren, einen Zigarettenautomaten an der Dorfstraße in Wense aufzubrechen, was ihnen auch gelang. Die Zeugin alarmierte die Polizei, bis zu deren Eintreffen waren die Täter aber geflüchtet. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein, die aber leider ohne Erfolg blieb.

Der Schaden beträgt rund 2500 Euro

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Es ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um zwei Personen mit einer Körpergröße von jeweils etwa 1,80 Meter gehandelt haben soll, die mit Kapuzenpullovern bekleidet waren.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171 (99 90), in Verbindung zu setzen.

Von Kerstin Wosnitza