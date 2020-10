Wensen

Was für eine Premiere! Dabei stand bis kurz vor dem Termin das kleine Konzert von „ Triomanie“ zur Einweihung des erweiterten Ku(h)lturstalls von Imke und Hanse Grotewold in Wense auf der Kippe. Steigende Coronazahlen, verhaltene Anmeldungen und erste Absagen – was machen? Am Ende stand fest: Gut, dass Grotewolds wie auch das Trio den Abend durchgezogen haben.

Gut für die drei sympathischen Musiker, die sich seit Monaten das erste Mal wieder getroffen haben und sich wahnsinnig auf den Abend gefreut hatten. Und gut für die mehr als 30 Zuschauer, die in heimeliger Wohnzimmeratmosphäre einen ganz außergewöhnlichen Abend genießen konnten, denn die Tische standen gut verteilt in dem großen Saal.

Anzeige

Das Trio, das sich einfach Triomanie nennt, besteht aus Sängerin Claudine Finke, die auch gerne zur Gitarre greift, Gerd Vibrans am Piano und Miko Mikulicz mit der Geige. Am Anfang versprach Sängerin Claudine eine Reise durch 40 Jahre Musikgeschichte und wünschte sich, am Ende des Tages als Freunde auseinander zu gehen.

Klassiker und Popsongs

Und so begann der musikalische Teil mit „Stand by me“. Von da an hatte die Sängerin alle Zuhörer in ihrem Bann. Mit Klassikern und modernen Popsongs – von „Fever“ über „ Lazy Song“ von Bruno Mars bis hin zu „If it hadn't been for love“ von Adele – beeindrucken die drei Vollblutmusiker in ganz besonderer Weise. Claudine Finkes Stimme betörte einzigartig, durchdringend und traf die Töne auf den Punkt. Miko Mikulicz entlockte seiner Geige überraschende Töne, von leise gezupften Pizzicato bis rockig. Das Ganze wurde zurückhaltend von Gerd Vibrans am E-Piano umrahmt und machte jedes einzelne Lied zu einer Überraschung.

Lesen Sie auch:

Gegen Corona-Blues: KSES und Musikschule organisieren Konzerte für Senioren

„Zeit für Gefühle“: Peiner Sänger Louis Pawellek veröffentlicht erste CD

„Kleines Orchester“: Nachwuchsmusiker in Peine gesucht

Ganz persönliche Geschichten kamen bei den Eigenkompositionen von Claudine Finke zu Tage, die Liebe zu ihren Kindern oder der Verlust geliebter Menschen. Nach englischen, deutschen und französischen Titeln ließ sie die Anwesenden in ihre Vergangenheit reisen. Den Song „Motéma“ (auf deutsch „Herz“) hat sie für die Band Pretty Cashanga in Lingala geschrieben, der Sprache des Kongo. Und auch, wenn nur noch zwei der Zuhörer die Sprache verstanden, hatten doch alle die Trauer und Sehnsucht gespürt, die sie hier verarbeitete. Tief berührt brauchte es nach dem Ende des Liedes einen Moment, bevor der Beifall einsetzte.

Viele der Zuhörer kannten die drei Musiker schon länger und doch war es wohl dieses Mal anders: „So emotional war Claudine noch nie“ und „pure Glückshormone, das hilft gerade jetzt,“ waren einige der Worte in der Pause. Anne und Wolfgang Mensson aus Braunschweig fanden in „ Triomanie“ nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern in Imke Grotewold eine alte Schulfreundin wieder: „Für uns hat sich der Abend doppelt gelohnt,“ sagten sie.

Zwischenbeifall und stehende Ovationen

Nach dem sehr emotionalen ersten Teil startete der zweite fröhlicher: „The show“, „Wenn jetzt Sommer wär“ und auch der Titel „Je veux“ sprachen den Musikern aus der Seele. Was brauchen wir eigentlich? Auf was können wir verzichten? Liebe, Freude, gute Laune – das war die Antwort, die mit jeder Note und jedem Wort transportiert wurde.

In die Vergangenheit ging es mit Edith Piafs „Non, je ne regrette rien“. Bei „Happy“ und „Nah Neh Nah“ zuckte es in den Händen und Füßen. Ein Höhepunkt war auch das eigentliche Schlusslied, mit dem das Trio an den legendären Künstlertreff Schlucklum (später Wegwarte) erinnerte: „Am Fenster“ von City, mit einem einzigartigen Geigensolo gespickt, löste einmal mehr Zwischenbeifall aus.

Nach stehenden Ovationen konnten die drei nicht so einfach die kleine Bühne in Wense verlassen. „Alles ist jetzt“ von Bosse und aus Tabaluga „Ich wollte nie erwachsen sein“ gingen dann nochmal zu Herzen und ließen alle nur langsam den Heimweg nehmen – als Freunde. Ein besonderes Konzert in einer besonderen Zeit.

Von Katrin Hoffmann