Wense: Autos und Garagentore beschmiert

Wense

Insgesamt sechs Garagentore und zwei Autos hat man in der Nacht von Sonntag auf Montag in Wense beschmiert. Die Täter konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Ihr Unwesen trieben sie an der Straße am Osterberg und an der Dorfstraße, wo jeweils drei Garagentore mit diversen Schriftzügen verunstaltet wurden.

Auch zwei Autos wurden beschmiert

Ebenfalls Ziel der Schmierfinken waren zwei Autos, die an der Straße Am Betonwerk beziehungsweise Am Osterberg abgestellt waren. Zum Sachschaden, der durch die Graffiti-Schmierereien entstanden sind, können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 bei der Polizei in Peine zu melden.

Von Kerstin Wosnitza