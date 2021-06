​Wendezelle: Abflammarbeiten führen zu Heckenbrand

Wendezelle

Feuerwehreinsatz in Wendezelle Wendeburg: Durch Funkenflug bei Abflammarbeiten von Unkraut mit einem Gasbrenner ist am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr eine Hecke in an der Straße Südwinkel in Wendezelle in Brand geraten. Durch das Feuer seien außerdem eine angrenzende Hausfassade und ein geparktes Wohnmobil in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtete Polizeisprecher Frank Oppermann am Mittwoch.

20 000 Euro Schaden

Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

