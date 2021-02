Wendeburger Skateranlage: Attacke auf 17-jährigen Rollerfahrer

Wendeburg

Körperverletzung: Am Samstag um 17.20 Uhr soll ein 15-jähriger aus Schwülper einen 17-jährigen Wendeburger im Meierholz am Auebad in Wendeburg auf Höhe der dortigen Skateranlage angegriffen haben. Eine Strafanzeige wurde bei der Polizei gestellt.

Während der Vorbeifahrt soll der jugendliche Angreifer (15) unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und dem Rollerfahrer so fest ins Gesicht und gegen den Helm geschlagen haben, dass der Helm beschädigt wurde und das Opfer anschließend über Kopfschmerzen klagte. Der Verletzte (17) kennt den Täter, der sich nun zu der Körperverletzung, einer Sachbeschädigung und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten muss. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich noch andere Personen vor Ort, die von den Beamten als Zeugen befragt wurden. Die Ermittlungen laufen.

Von Thomas Kröger