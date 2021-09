Wendeburg: Vorplatz der katholischen St.-Elisabeth-Kirche saniert

Wendeburg

Unter dem Motto „Stein auf Stein“ hatte der Förderverein der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth in Wendeburg die Sanierung des Kirchenvorplatzes gestartet. Nun ist das Projekt abgeschlossen.

Nachdem im Jahr 2017 bereits die Eingänge von Kirche, Jugendheim und Büro barrierefrei umgebaut worden waren, folgte nun die Sanierung des Kirchenvorplatzes. „Nach Jahrzehnten waren die Waschbetonplatten marode geworden und teilweise bereits gebrochen – gefährliche Stolperfallen gerade für ältere und nicht so mobile Kirchbesucher“, erläutert Manfred Hoheisel, Vorsitzender des Fördervereins St. Elisabeth.

Keller des Jugendheims abgedichtet

Parallel dazu wurde auch der Weg um die Kirche zur Rothbergstraße neu gepflastert sowie der Keller des Jugendheims freigelegt und neu abgedichtet.

Bei der Finanzierung für das Jugendheim unterstützte die Gemeinde Wendeburg, da dieses auch als Wahllokal genutzt wird. Darüber hinaus gab es Spenden und Zuschüsse vom Bonifatiuswerk Hildesheim und vom Förderverein St. Elisabeth. Allerdings bleibe trotz Spenden und Zuschüssen eine hohe Summe, die die Kirchengemeinde aufbringen müsse. „Wir werden also noch ein wenig weiter sammeln“, so Hoheisel. Er ist überzeugt: „Ohne die starke Unterstützung vom Förderverein wäre dieses Projekt nicht so schnell realisiert worden.“

Platzkonzert am Sonntag

Um den Abschluss der Arbeiten zu feiern, lädt die katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth in Wendeburg unter dem Motto „Platz, Pauke und Posaune“ für Sonntag, 5. September, ein. Ab etwa 10.30 Uhr, direkt nach dem Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, werden die Kirchenbesucher und weitere Gäste mit einem Platzkonzert von Musikzug BDKJ Wendeburg empfangen. Bei Musik und einem Sekt soll der frisch sanierte Vorplatz eingeweiht werden. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.

Von Mirja Polreich