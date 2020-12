Wendeburg

Den Holzzaun eines Grundstücks an der Straße Am Anger in Wendeburg hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen gegen 7.25 Uhr mit seinem Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer krachte gegen den Zaun, stieg aus seinem Wagen, warf anschließend Zaunteile auf das Grundstück und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 500 Euro.

Derzeit prüft die Polizei, ob es sich bei dem entsprechenden Fahrzeug um einen Transporter gehandelt haben könnte. Weitere Angaben müssen noch ermittelt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht ein.

