Wendeburg: Rat lehnt Luftreiniger für Schulen mehrheitlich ab

Über die Anschaffung von mobilen Luftreinigern in den örtlichen Schulen wurde jetzt im Rat der Gemeinde Wendeburg diskutiert „Wir hatten uns gewünscht, dass jeder Klassenraum mit der Technik ausgestattet wird“, erklärte Fraktionsvorsitzender Joachim Hansmann ( SPD). Doch für den Antrag seiner Fraktion fand sich keine Mehrheit, er wurde mit 15 zu 12 Stimmen abgelehnt.

Laut einer Studie könnten Luftreiniger die Menge der in der Luft befindlichen Aerosole innerhalb von 30 Minuten um rund 90 Prozent reduzieren, argumentierte Hansmann. „Das führt nachweislich zur Verringerung des Ansteckungsrisikos um das sechs- bis siebenfache bei sogenannten Superspreadern“, so der Fraktions-Chef weiter. Für Beschaffung und Installation wären insgesamt Kosten in Höhe von 74 000 Euro angefallen.

Hoher Kostenaufwand und „keine kurzfristige Lösung“

Die CDU-Fraktion sprach sich entschieden gegen den Antrag aus. „Die Luftreinigungsanlagen ersetzen nicht das Lüften nach der 20-5-20-Vorgabe“, sagte Fraktionsvorsitzender Sigurt Grobe ( CDU). Der Kostenaufwand sei zu hoch. „Daneben ist unser Hauptargument aber, dass das Bundesumweltamt die mobilen Luftreiniger nicht für notwendig hält. Wir empfehlen also weiterhin regelmäßiges Lüften“, bekräftigt Grobe.

Bürgermeister Gerd Albrecht rät auch von den mobilen Luftreinigern ab. „Die Gemeinde hat nicht das Geld für die Anschaffung“, so Albrecht. Die hohe Summe müsste im Haushalt 2021 veranschlagt werden, dieser werde aber erst am 9. Februar 2021 beschlossen. „Vor Frühjahr könnten solche Geräte nicht beschafft werden“, führt Albrecht weiter aus. Eine kurzfristige Lösung sehe anders aus. „Da sich Schulleiterinnen dafür ausgesprochen haben, werden wir alle Schulen sowie Kita- und Kindergartengruppen mit C02-Ampeln ausstatten“, sagt Albrecht. Diese seien kostengünstiger und würden Lehrkräfte und Erzieher daran erinnern, wann wieder Zeit zu lüften sei.

Unterdessen schlagen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch auf die Haushaltslage der Gemeinde Wendeburg nieder: So ist der Finanzplan für 2020 nicht ausgeglichen, die Gemeinde muss ein Defizit in Höhe von 400 000 Euro hinnehmen. Durch Verzögerungen bei Grundstücksverkäufen gehlen der Gemeinde Einnahmen.

In der vorigen Gemeinderatssitzung hatte Albrecht die Ratsmitglieder bereits darüber in Kenntnis gesetzt. Die Erschließung und Vermarktung des Baugebietes in Bortfeld haben sich verzögert, dadurch fehlen der Gemeinde Erträge in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Geplant gewesen sei, dass das Bauvorhaben dieses Jahr startet. „Darüber hinaus haben sich auch die Pläne für zehn weitere Baumaßnahmen in Wendeburg verschoben – diese hätten der Gemeinde Einnahmen in Höhe von 2,8 Millionen Euro beschert.

Geplante Baumaßnahmen in Wendeburg

Dagegen erfreulich sei laut Albrecht das Voranschreiten des Kita-Neubaus neben der Sporthalle in Wendeburg: Die Rohbauarbeiten beginnen in Kürze. Weitere wichtige Baumaßnahmen im kommenden Jahr stünden bevor. „Gemeinsam mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird der Fahrradweg an der L 321 von Sophiental nach Woltorf ausgebaut“, erklärt Albrecht. Der Ausbau des 1,2 Kilometer langen Fahrradweges werde schon seit vielen Jahren gefordert. Albrecht schätzt die Gesamtkosten der Baumaßnahme auf rund 300 000 Euro, davon trage die Gemeinde 110 000 Euro.

