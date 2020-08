Wendeburg: Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigung

Wendeburg

Ein oder mehrere Täter haben versucht, mit einem Gegenstand die Scheibe der Mensa des Hortes an der Schulstraße in Wendeburg zu zerstören. Hierdurch zersprang die Scheibe in einem kleineren Bereich. Zuvor hatten die Täter ein vor der Scheibe montiertes Fliegengitter zerrissen.

300 Euro Schaden

Als Tatzeitraum gab Polizeisprecher Matthias Pintak Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, an. Die Schadenshöhe beträgt seinen Angaben zufolge 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von Jan Tiemann