Bortfeld

Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 24-jähriger Mann am Dienstag um 15.30 Uhr in Bortfeld offensichtlich in einem unbemerkten Augenblick aus einer abgestellten Handtasche einen Euroschein entwendet hat. Nachdem der Mann von der 54-jährigen Geschädigten auf die Tat angesprochen wurde, wollte er mit seinem Fahrzeug flüchten.

Um dies zu verhindern, habe sich die Frau vor das Auto gestellt. Der Mann sei dennoch angefahren und im weiteren Verlauf habe sich die Frau auf der Motorhaube des fahrenden Pkw festgehalten. Nach wenigen Metern habe der Mann das Auto angehalten. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

Von der Redaktion