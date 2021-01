Wendeburg

Wie kann auch ohne Präsenz-Sitzungen der politischen Gremien eine Diskussion möglich machen und die Bürger beteiligen? Die Gemeinde Wendeburg hat offenbar einen Weg gefunden: So wie viele Unternehmen und Schulen nutzt sie die Möglichkeit, Online-Konferenzen durchzuführen. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Wendeburgs Bürgermeister Gerd Albrecht (CDU) auf Nachfrage.

„Physische Treffen passen einfach nicht in die Zeit“, betont er. So habe man beschlossen, ins Internet auszuweichen. „Wir sind die Sache trotz anfänglicher Skepsis einfach mutig angegangen und sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Technisch ist es eigentlich ganz einfach, entsprechende Programme stehen kostenlos zur Verfügung. Ein Mitarbeiter der Verwaltung – in der Regel der Protokollführer – lädt ein. Alle Mandatsträger bekommen den entsprechenden Link automatisch, interessierte Bürger können ihn im Rathaus anfordern“, erklärt Albrecht das Vorgehen. Wichtig sei es sicherzustellen, dass alle Mandatsträger einen Zugang haben.

Schnelles Internet gibt es in der Gemeinde flächendeckend

„Schnelles Internet ist in der Gemeinde Wendeburg inzwischen generell kein Problem mehr, doch es kann nicht vorausgesetzt werden, dass alle daran angeschlossen sind und das nötige technische Equipment – einen geeigneten Computer, ein Mikrofon und eine Kamera – und das Knowhow haben“, sagt der Bürgermeister. Probleme dieser Arbeit können aber gelöst werden: Gegebenenfalls könnten diese Personen ins Rathaus kommen, wo ihnen der virtuelle Zugang zur Sitzung coronakonform ermöglicht werde.

Vier Ausschüsse haben bereits virtuell getagt

Die Ausschüsse für Feuerschutz sowie Jugend, Kultur und Sport, der Schul- und der Bauausschuss hätten bereits in dieser Form getagt. Insbesondere beim Bauausschuss habe es auch eine große Resonanz unter den Bürgern gegeben. In der kommenden Woche sind Sitzungen der Ortsräte von Wendeburg und Neubrück geplant, am 8. Februar kommt der Finanzausschuss per Videokonferenz zusammen, und am 9. Februar soll sogar der Gemeinderat virtuell tagen. In der Übersicht über die Sitzungstermine auf der Internetseite der Gemeinde wird auf die Durchführungsform hingewiesen.

„Ich kann aufgrund unserer Erfahrungen nur empfehlen, den Schritt zu wagen. Die Themen lassen sich strukturiert abarbeiten. Die Bürger schalten ihre Kamera aus und ihr Mikro stumm, können sich aber bei der Einwohnerfragestunde zu Wort melden. Meiner Meinung nach haben wir ein gutes Mittel gefunden, um Öffentlichkeit herzustellen“, betont Albrecht.

Von Kerstin Wosnitza