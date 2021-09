Wendeburg

Bei der Gemeinderatswahl in Wendeburg hat keine Partei die absolute Mehrheit erreicht. Stärkste Kraft ist – wie auch schon bei der Wahl 2016 – die CDU mit 38,74 Prozent. Sie erhält 10 Sitze im Gemeinderat. Die SPD erreichte 29,86 Prozent und kommt damit auf 8 Sitze. Deutlich zugelegt haben die Grünen (19,3 Prozent). Sie kommen im neuen Gemeinderat damit auf 5 Sitze - 2 mehr als bei der letzten Kommunalwahl.

„Die Entwicklung auf Bundesebene zeigt auch hier Wirkung“, kommentierte Wendeburgs Bürgermeister Gerd Albrecht (CDU) das Wahlergebnis. Er hält eine Gruppe aus SPD und Grünen für wahrscheinlich. „Ich würde den bisherigen Weg der konstruktiven Zusammenarbeit gerne weitergehen“, verweist der CDU-Gemeindechef auf die bislang fast ausschließlich einstimmig gefassten Ratsbeschlüsse.

Gemischte Gefühle bei der CDU

Mit gemischten Gefühlen blickte der CDU-Ratsfraktionsvorsitzende Sigurt Grobe auf das Ergebnis der Wahl in Wendeburg: „Wir haben etwa 900 Stimmen verloren, die SPD hat ihr Ergebnis von 2016 halten können und die Grünen haben zugelegt“, bilanziert er. Woran es gelegen hat, kann Grobe nicht einschätzen: „Sicher, der Trend ist da, aber wir haben einen super Wahlkampf gemacht und haben gute Themen.“ Neben der Enttäuschung über das Abschneiden der CDU bei der Gemeinderatswahl, ist Grobe, der auch in den Kreistag einzieht, mit seinem persönlichen Wahlergebnis mehr als zufrieden. Gespräche wolle die CDU nicht aufnehmen: „Eine Zusammenarbeit mit der AfD verbietet sich in jedem Fall“, betont der Christdemokrat.

SPD kündigt Gespräche mit Grünen an

Die beiden AfD-Sitze im Gemeinderat bestürzen auch SPD-Fraktionschef Joachim Hansmann. „In fünf Jahren haben sie nicht einen vernünftigen Antrag eingereicht“, sagt er. „Bedauerlicherweise haben die Bürger nicht erkannt, dass sie keine Alternative sind.“ Froh zeigte sich der Sozialdemokrat hingegen über das Abschneiden seiner Partei. „Wir haben unsere Sitze halten können. In einigen Ortschaften wie Meerdorf oder Neubrück haben wir herausragende Ergebnisse.“ Am meisten freue ihn jedoch, dass alle SPD-Kandidaten viele Stimmen gesammelt hätten. Darüber hinaus kündigte Hansmann Gespräche mit den Grünen an.

Grüne hatten auf 6 Sitze gehofft

Die zeigten sich mit dem Ergebnis ihrer Partei zufrieden: „Sechs Sitze wären die Hoffnung gewesen, nun haben wir fünf, wie schon 2011 nach Fukushima“, sagte Julian von Frisch, Vorsitzender der Grünen-Ratsfraktion. Die Zusammensetzung im Rat sei nun spannend. „Wir hatten uns schon vor der Wahl mit der SPD bezüglich grundsätzlicher Ideen verständigt“, verriet von Frisch. Konkrete Gespräche habe es nun allerdings noch nicht gegeben, eine Gruppenbildung mit der SPD sei aber grundsätzlich vorstellbar. Zuletzt hatte es 2011 eine rot-grüne Gruppe im Wendeburger Rat gegeben, die sich allerdings in der Diskussion um den Neubau der Bortfelder Sporthalle überworfen hatte.

Keine Veränderungen gibt es hingegen bei AfD und FDP: Wie schon 2016 erhält die AfD im Wendeburger Gemeinderat 2 Sitze (6,09 Prozent), 1 Sitz entfällt auf die FDP (6,01 Prozent).

Von Mirja Polreich