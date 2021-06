Wendeburg: Kettensägen aus Garage gestohlen

Wendeburg

Tatort Zweidorfer Ring: Die Polizei sucht Zeugen, die womöglich Hinweise zu einem Kettensägen-Diebstahl in Wendeburg machen können. Ein bislang unbekannter Täter soll am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr aus einer unverschlossenen Garage zwei Motorkettensägen der Marke Stihl gestohlen haben. Der Wert wurde mit rund 1000 Euro angegeben. Es gibt sogar schon erste Hinweise auf einen Tatverdächtigen.

Hat ein Transporter etwas mit dem Fall zu tun?

„Von Zeugen wurde ein unbekannter Mann auf dem Grundstück gesehen“, erläuterte Polizei-Sprecher Frank Oppermann. Der Unbekannte wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, zirka 25 bis 30 Jahre alt, schlank, dunkle kurze Haare. Zudem werde derzeit überprüft, ob ein am Verbindungsweg zur Mühlenstraße abgestellter weißer Transporter in Verbindung zur Tat stehe. Hinweise nimmt die Polizei in Edemissen unter Telefon 05176/976480 entgegen.

Von Christian Meyer