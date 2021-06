Wendeburg

Unbekannte sind in das Vereinsheim eines Sportheims in Wendeburg an der Peiner Straße eingebrochen. Dabei öffneten sie mehrere Räume gewaltsam. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Auch die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 12. Juni, 18.45 Uhr, und Sonntag, 13. Juni, 8 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Rufnummer 05171/9990 zu melden.

Von Mirja Polreich