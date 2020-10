Wense

In einer unverschlossenen Garage an der Dorfstraße in Wense war ein E-Bike abgestellt, das gestohlen wurde. Das Fahrzeug verschwand im Zeitraum zwischen Freitag, 16. Oktober, 17 Uhr, und Sonnabend, 17. Oktober, 6.50 Uhr. Offenbar hatten sich die Täter in der Nacht Zugang zu der Garage verschafft und das Fahrrad der Marke „Pegasus Solero“ mitgenommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweis zur Tat oder auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von Kerstin Wosnitza