Wendeburg: Diebe stehlen Anhänger samt Rasenmäher für 20.000 Euro

Wendeburg

Noch unbekannte Täter haben die kurze Abwesenheit eines 42-Jährigen in Wendeburg ausgenutzt, um einen Anhänger mitsamt dem darauf verladenen Rasenmäher zu stehlen. Am frühen Donnerstagmorgen hatte der Mann sein Auto auf einem Parkstreifen am Eichenweg abgestellt. Polizeisprecher Malte Jansen sagt: „Am Wagen angekoppelt war der Anhänger mit einem darauf verladenen Rasenmähertraktor. Eine knappe Stunde später musste er feststellen, dass der Anhänger offensichtlich abgekoppelt und gestohlen worden ist.“ Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit etwa 20 000 Euro angegeben. Hinweise dazu gehen an die Polizei in Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90.

Von der Redaktion