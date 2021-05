Wendeburg: Dariusz Drabik ist seit 25 Jahren Priester

Wendeburg/Vechelde

Vor 25 Jahren hat man Dariusz Drabik im polnischen Posen zum Priester geweiht. Dieses Jubiläum konnte er nun am Pfingstmontag in der St.-Elisabeth-Kirche in Wendeburg feiern. Dr. Andrea Marschall-Langemann, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, und der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Frank Heine, gratulierten ihm im Namen der Pfarrgemeinde.

Pfarrer Dariusz Drabik ist seit September 2019 gemeinsam mit Pater Alex George und der Gemeindereferentin Christine Petrowski für die Kirchengemeinden Heilig Geist Braunschweig mit den Kirchstandorten St. Elisabeth in Wendeburg, St. Gereon in Vechelde, Heilig Geist in Lehndorf und St. Bernward zuständig

Studium der Theologie und Philosophie in Posen

„Ich habe in meinem Priesterleben auch vieles geplant, aber manches hat sich ganz anders ergeben und so bin ich jetzt bei Ihnen“, hatte Pfarrer Drabik in seinem Vorstellungsinterview gesagt. Als mittleres von drei Kindern wurde Drabik in einer kleinen Stadt südlich von Posen geboren. Dort ging er zur Schule und machte sein Abitur. Als er sechs Jahre alt war wurde er Messdiener in seiner Heimatgemeinde.

Nach dem Abitur schloss sich Drabik einer Priestergemeinschaft an und studierte Theologie und Philosophie in Posen. „Die Lebensweise der Priester hat mir immer gefallen und passte gut zu meinem starken Glauben“, erzählt Drabik. „Ich wusste schon früh, dass dies der Weg ist, den ich gehen möchte.“

Von den Niederlanden führte der Weg nach Hannover

Im Mai 1996 erhielt Dariusz Drabik die Priesterweihe und arbeitete danach drei Jahre in Polen. Als 1999 dringend Priester in den Niederlanden gesucht wurden, entschied er sich, zusammen mit einem Kollegen ins Ausland zu gehen. Von dort aus führten ihn sein Weg 2001 nach Hannover. Hier arbeitete Dariusz Drabik zwei Jahre als Kaplan in der St. Clemens Gemeinde, besuchte eine Sprachschule und verbesserte seine Deutschkenntnisse. Danach war er Kaplan in Stade und Celle. 2006 trat er sein erstes Amt als Pfarrer in Hambühren an.

Vier Jahre blieb Pfarrer Drabik dort und kam nach Hann. Münden, wo er bis 2019 in seinem priesterlichen Dienst wirkte. Seit September 2019 leitet Pfarrer Drabik mit seinem Team im überpfarrlichen Personaleinsatz (ÜPE) die Gemeinden in Braunschweig, unter anderem die Heilig Geist Gemeinde mit den Kirchorten Vechelde und Wendeburg.

Von Mirja Polreich