Wendeburg: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Wendeburg

Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch um 18.20 Uhr auf der Peiner Straße in Richtung Braunschweiger Straße in Wendeburg unterwegs gewesen. Im Vorbeifahren stieß er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen einer 37-jährigen Frau.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 6500 Euro. Wie sich bei einer Kontrolle durch die Polizei herausstellte, stand der 73-Jährige unter Alkoholeinfluss. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Unfallverursachers sicher.

