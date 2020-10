Neubrück

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter die Tür eines an der Teichstraße in Neubrück abgestellten Abschleppfahrzeugs aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden Werkzeug und eine Sanitätstasche gestohlen. Der Schaden beträgt nach Angaben von Polizeisprecher Frank Oppermann rund 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von Jan Tiemann