Wendeburg: 100 Wellplatten illegal entsorgt

Wendeburg

Die Polizei in Peine sucht Zeugen für eine illegale Müllentsorgung in Wendeburg. Dort haben Unbekannte an einem Feldweg am Rothberg – westlich der Kreisstraße 70 – etwa 100 Wellplatten entsorgt. „Diese Platten sind augenscheinlich mit Asbest behaftet“, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak am Mittwoch. Als Tatzeitraum nannte er Montag, 9.30 Uhr, bis Mittwoch, 9.30 Uhr.

„Die Polizei ist auf Zeugenhinweise angewiesen“, so Pintak. Wer im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben sollte, wird gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen. Die Polizei nimmt auch Hinweise entgegen, wo entsprechende Wellplatten demontiert wurden. Ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Müllentsorgung wurde eingeleitet.

Von Jan Tiemann