Wedtlenstedt: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Wedtlenstedt

Eine 16-Jährige ist am Montag in Wedtlenstedt bei einem Unfall mit einem Radfahrer leicht verletzt worden. Die junge Frau war mit ihrem angeleinten Hund gegen 13.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg am Stadtweg in Richtung der L 475 unterwegs. Ein von hinten kommender Fahrradfahrer sei links an ihr vorbeigefahren und habe sie vermutlich beim Vorbeifahren mit dem Rad berührt und nach rechts gestoßen, erläuterte Polizeisprecher Matthias Pintak. Dadurch stürzte die Jugendliche.

Polizei Vechelde sucht Zeugen

Nach einem kurzen Gespräch habe sich der Radfahrer vom Unfallort weiter in Richtung L 475 entfernt, ohne seine Personalien anzugeben. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein grau/silbernes Rennrad gehandelt haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte kabellose weiße Kopfhörer in den Ohren und eine dunkle Mütze auf. Zeugenhinweise zum Radfahrer werden bei der Polizei Vechelde unter der Telefonnummer (0 53 02) 93 04 90 entgegengenommen.

Von Jan Tiemann