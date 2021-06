Fürstenau

Der Eichenprozessionsspinner (kurz EPS) breitet sich in der Region immer weiter aus. Vor allem von Osten kommend, hat sich der als Schädling geltende Nachtfalter bereits in den letzten 15 Jahren stark in den Eichenwäldern vermehrt. Mittlerweile ist er in fast allen Eichenwäldern des Niedersächsischen Forstamtes Wolfenbüttel zu beobachten. Auch im beliebten Erholungsgebiet Fürstenauer Holz bei Peine sind jetzt Raupennester beobachtet worden.

Brennhaare können allergischen Reaktionen auslösen

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel warnt nun vor den Raupen des EPS, da diese giftige Brennhaare besitzen, die zu Hautrötungen und Atembeschwerden führen können. „Wir wissen um die Vorkommen und bitten von weiteren Meldungen besorgter Bürgerinnen und Bürger abzusehen“, sagt Forstamtsleiter Andreas Baderschneider Forstamt. Waldbesuchende sollten den Kontakt mit den Raupen oder Nestern des Prozessionsspinners meiden und einen Sicherheitsabstand einhalten. Anders als in Parks oder entlang von Straßen könnten die Nester und Raupen im Wald nicht vom Boden aus abgesaugt werden.

Auch im Stadtgebiet und an Kreisstraßen gibt es Nester

Auch im Peiner Stadtgebiet wurden bereits mehrere Nester des Eichenprozessionsspinners entdeckt, zuletzt im Bereich des Eixer Sees. Weitere Sichtungen gab es am Sundernweg (Nähe Eixer See), an der Straße am Sportplatz in Essinghausen sowie an der Eichendorfschule. Auch an Kreisstraßen – hauptsächlich im nördlichen Kreisgebiet – sind vereinzelt Nester aufgetreten, vor allem an der K 5 zwischen Stederdorf und Oelheim, an der K 13 im Bereich Rietze, an der K 69 (Wenser Allee) und der K 58 bei Wedtlenstedt. Schilder weisen darauf hin.

Von Kerstin Wosnitza