Wahler will ein Leben retten: 22-Jähriger spendet Stammzellen

Wahle

Marco Stantscheff ist 22 Jahre alt, wohnt in Wahle und spielt Fußball in der zweiten Herren-Mannschaft von Arminia Vechelde. Darüber hinaus ist er seit kurzem ein möglicher Lebensretter: Er spendete Stammzellen für einen Leukämie-Patienten aus den USA. Die Geschichte hat ihren Ursprung im Jahr 2017. „Damals war an der Berufsschule, die ich besucht habe, ein Blutspende-Tag“, erzählt Stantscheff.

„Und da Blutspenden eine gute Sache sind, habe ich mitgemacht.“ Auch Mitarbeiter der Deutschen Stammzellen-Spenderdatei seien damals vor Ort gewesen, um freiwillige Typisierungen vorzunehmen. Auch hierfür bot sich Stantscheff an: „Schließlich lassen sich so potenziell Leben retten.“

Stantscheff hat einen „genetischen Zwilling“ in den USA

Einige Jahre später hatte er seine Typisierung gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. „Vor etwa drei Wochen erhielt ich einen Brief. Darin stand, dass ich in den USA einen ,genetischen Zwilling’ habe, der an Leukämie erkrankt ist und der dringend eine Stammzellen-Spende braucht“, sagt der 22-Jährige. Die Zeit drängte nun, daher ging von nun an alles ziemlich schnell: Am 19. Oktober war Stantscheff bei der Voruntersuchung in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). „Ich wurde auf Herz und Nieren geprüft. Röntgenbilder, Bluttest, EKG und mehr – all das wurde gemacht“, schildert der Wahler.

Eine Woche darauf kam ein Anruf: „Alle Tests sind gut verlaufen, die Werte passen zu dem Patienten.“ Am vergangenen Dienstag war Stantscheff wieder in der MHH – diesmal tatsächlich als Stammzellen-Spender. „Vorher musste ich mir über einen Zeitraum von einigen Tagen selbst ein Hormon spritzen“, erklärt er. Dies sei nötig, um den modernen Weg der Spende durchführen zu können.

„Früher wurde noch unter Vollnarkose ein Eingriff am Beckenknochen vorgenommen, das ist heute aber nicht mehr so“, sagt Stantscheff. Stattdessen bekomme man bei der neuen Methode ohne Narkose in jeden Arm eine Kanüle: Aus einer fließt das Blut hinaus, durch eine Apparatur und durch die andere Kanüle wieder in den Körper hinein. Währenddessen werden die Stammzellen herausgefiltert – so die vereinfachte Erklärung.

„Das größte Problem war tatsächlich, dass mir langweilig war“

Fünf Stunden dauerte die Prozedur, Schmerzen oder andere Schwierigkeiten bereite diese nicht. „Das größte Problem war tatsächlich, dass mir langweilig war“, sagt Stantscheff lachend. Und schon drei Stunden später sei es ihm wieder sehr gut gegangen, schildert er – von Nachwirkungen also keine Spur.

Ob seine Spende wirklich das Leben des Erkrankten gerettet hat, wird die Zeit zeigen. „Ich bin jetzt sozusagen für zwei Jahre als Spender reserviert, falls der Patient weitere Stammzellen benötigt“, so der 22-Jährige. Sein Einsatz wurde auch bei seinem Sportverein honoriert: „Wir sind stolz, einen Lebensretter in unseren Reihen zu haben“, heißt es auf der Homepage von Arminia Vechelde.

Von Dennis Nobbe