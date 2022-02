Wahle: Landwirte informieren über „grüne Berufe“

Wahle

Wie teuer ist eine Feldspritze? Für was gibt es Insektizide, Herbizide und Fungizide? Welche Berufe gehören zu den „grünen Berufen“ und wie und wo kann man sie erlernen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gab es während zwei Berufsorientierungstagen für die Schüler der Oberschule Papenteich in Groß Schwülper (Landkreis Gifhorn) in dem Betrieb von Stefanie und Andreas Brenneke in Wahle. Die Neuntklässler konnten sich auf dem Hof umzusehen und Einblicke in verschiedene Berufsfelder erhalten.

Landwirtin Stefanie Brenneke (Mitte) stellte ihren Betrieb vor und Berit Brandes (rechts) Ausbildungsgänge. Quelle: privat

An zwei Tagen standen den Jugendlichen nicht nur die Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer, Christian Greune und Berit Brandes, für Fragen zur Verfügung. Auch der Peiner Kreislandwirt und stellvertretende Vorsitzende des Landvolkverbandes Braunschweiger Land, Wilfried Henties, sowie Vertreter von Landhandel, Landmaschinentechnik, Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, eine Biologisch-technische Assistentin, Henning Bartels von der Landberatung und ein Agraringenieur waren vor Ort und gaben bereitwillig Auskunft zu den Voraussetzungen für die Ausbildungen und Beschäftigungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Digitalisierung in der Landwirtschaft entwickelt sich rapide

„In Niedersachsen hat jeder zehnte Arbeitsplatz mit der Landwirtschaft oder ihrem Umfeld zu tun“, sagte Stefanie Brenneke, die den Betrieb ihrer Familie bereits in der fünften Generation fortführt. Daher sei es wichtig, die Attraktivität des Ausbildungsberufes hervorzuheben. „Die Digitalisierung, gerade bei der Technik der landwirtschaftlichen Maschinen, entwickelt sich rapide in den letzten Jahren. Daher ist eine fundierte Ausbildung sehr wichtig“, fügte Henties hinzu. „Wir brauchen Menschen wie Euch, die die Maschinen bedienen“, sagte er in Richtung der Schüler. Mittlerweile seien immer mehr Jugendliche ohne landwirtschaftlichen Hintergrund unter den Auszubildenden zu finden – nicht zuletzt, weil es im Anschluss krisensichere Arbeitsplätze gebe.

Während des Hofbesuches hatten die Neuntklässler die Gelegenheit, selbst auf einem Trecker zu sitzen, ein gequollenes Weizenkorn anzuschneiden und durch eine an einen Laptop angeschlossene Lupe das Innere anzusehen oder dabei zuzusehen, wie die für die Getreideernte erforderliche Höchstfeuchtigkeit gemessen wird. Ob sich einige der Schüler für einen der vorgestellten Berufe entscheiden, bleibt abzuwarten. „Ich bin zwar gern in der Natur und finde auch den Umgang mit den großen Maschinen toll, aber ich glaube, ich möchte lieber feste Arbeitszeiten“, sagte der 15-jährige Luca, während Kevin und Lea sich vorstellen können, einen der Berufe zu erlernen.

