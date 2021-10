Wahle: Ab Montag Asphalt-Deckenarbeiten im Neubaugebiet

Wahle

Der Straßenendausbau im Wahler Neubaugebiet „In den Kühläckern“ startet am Montag, 25. Oktober. Die von der Gemeinde Vechelde beauftragte Baufirma wird dann in der Herzogin-Elisabeth-Straße, In den Kühläckern und In den Auewiesen die Fahrbahndecke einbauen. Die Arbeiten dauern mit Vor- und Nacharbeiten etwa zehn Tage.

Die Arbeiten werden in drei Abschnitten ausgeführt: Der erste Teil umfasst die Herzogin-Elisabeth-Straße ab der Einmündung Vechelader Weg bis „In den Kühläckern“ westlich der Einmündung Mühlacker. Dann geht es weiter „In den Kühläckern“ ab der Einmündung Mühlacker bis „In den Auewiesen“ (etwa nördliches Drittel). Der letzte Abschnitt reicht von „In den Auewiesen“ bis zur Einmündung Vechelader Weg.

In den jeweiligen Bauabschnitten wird die Fahrbahn nach Angaben der Vechelder Gemeindeverwaltung für rund zwei Tage voll gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist dann nicht möglich. Dies gilt auch für die Welfengasse im ersten Bauabschnitt. Die Anlieger der Baubereiche werden gebeten, ihre Fahrzeuge während der Vollsperrung außerhalb zu parken. Die Baufirma wird diese Anlieger jeweils kurzfristig über die genauen Sperrzeiten informieren.

Die übrigen Seitenstraßen sind jederzeit, teilweise mit kurzen Umfahrungen, zu erreichen. Rettungswege werden aufrechterhalten. Wetterbedingte Verschiebungen können nicht ausgeschlossen werden.

Von Jan Tiemann