Wählergemeinschaft FW-PB tritt dieses Jahr auch in Vechelde an

In einigen Gemeinden des Landkreises Peine sowie auf Stadt- und Kreisebene ist die Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) schon in der Vergangenheit bei den Kommunalwahlen angetreten. 2021 ist auch Vechelde dabei: Hier konnte die Gemeinschaft kürzlich ihr erstes aktives Mitglied begrüßen.

Bis zum Herbst 2020 hieß die FW-PB noch Peiner Bürgergemeinschaft, dann erfolgte eine Umbenennung – auch um zu unterstreichen, dass die Gemeinschaft nicht nur im Peiner Stadtgebiet aktiv ist. „Auch in der Vergangenheit sind wir schon in Vechelde zur Wahl angetreten, konnten dort bislang aber wenig Fuß fassen“, sagt Michael Baum, stellvertretender Vorsitzender der FW-PB. Das soll sich in diesem Jahr ändern: Torsten Langer aus Sierße unterstützt die Gemeinschaft aktiv.

Kontakt kam über Bürgerinitiative zustande

Zustande kam der Kontakt zu ihm über die Bürgerinitiative zur Abschaffung der Straßenausbau-Beiträge – ein Thema, das sich auch die FW-PB für alle Gemeinden und die Stadt groß auf die Fahne geschrieben hat. „Ich war schon immer politisch interessiert. Tatsächlich hat mich dann die Aussicht, mehrere Tausend Euro Straßenausbau-Beiträge zahlen zu sollen, zu meinem aktiven politischen Handeln bewegt“, schildert Langer. Ihm ginge es, wie der Wählergemeinschaft, um eine sachbezogene Lösungssuche und nicht um Parteiideologien. Langer will jetzt in die Vorbereitungen des Wahlkampfes aktiv mit einsteigen, Schwerpunkt ist dabei die Gemeinde Vechelde.

Wahlkampf läuft dieses Jahr primär auf digitaler Ebene

Nicht nur dort, sondern im ganzen Kreisgebiet wird dieser coronabedingt vor allem digital geführt. Der digitale Auftritt der FW-PB werde von zwei Expertinnen komplett überarbeitet, erklärt Baum. „Die Arbeiten gehen zügig voran. In Kürze wird die Wählergemeinschaft auf Youtube, Instagram, Facebook und auf der neu gestalteten Homepage unter www.peiner-buergergemeinschaft.de Aktuelles rund um das Programm und zu den Kandidatinnen und Kandidaten liefern. Wer Interesse an der Politik in seinem Ort hat und diese mitgestalten möchte, ist herzlich willkommen.“

Die Themen und Inhalte für die zukünftige Arbeit würden von und mit den Kandidaten gemeinsam entwickelt und konkretisiert. Als Eckpunkte nennt Baum neben der Abschaffung der Straßenausbau-Beiträge unter anderem die nachhaltige Gemeinde- und Dorfentwicklung, bestmögliche Bildungschancen und Kinderbetreuung sowie Umwelt- und Klimaschutz. Baum: „Die Bürgernähe liegt dabei allen Beteiligten besonders am Herzen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen bei Entscheidungsfindungen stärker eingebunden und ihren Interessen mehr Gehör verschafft werden. Mit mehr Glaubwürdigkeit, Transparenz und Respekt soll ein neuer Politikstil in die kommunalen Vertretungen Einzug halten.“

Übrigens: Bislang hat die FW-PB lediglich in den Gemeinden Hohenhameln und Wendeburg noch keine aktiven Mitglieder. „Das sind für uns noch weiße Flecken, was sich aber hoffentlich ändern wird“, sagt Baum.

