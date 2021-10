Wense

Großartig, Gänsehaut pur, einfach der Hammer – Superlativen werden sicher zu oft eingesetzt. Hier sind sie absolut angebracht: Die Band BeJane aus Braunschweig war ein absoluter Höhepunkt im Reigen der Konzerte im Wenser Ku(h)ltourstall.

Schon die Ankündigung von Imke Grotewold versprach Großes: Sie berichtete vom Konzert der Band am Vorabend im Braunschweiger Westend und zeigte sich sehr stolz, so eine Band in ihrem kleinen Veranstaltungsraum zu Gast zu haben. So wie Grotewold waren einige der Anwesenden bereits am Tag zuvor bei dem gemeinsamen Konzert von BeJane und dem dänischen A-Cappella-Chor Naura und freuten sich auf eine Zugabe im kleinen Rahmen.

Vier begnadete Stimmen und eine Gitarre reichten aus

BeJane sollte eigentlich vollzählig auftreten, leider konnte Shari Sophie Birkhahn krankheitsbedingt nicht dabei sein. In vierköpfiger Besetzung gab die Vokalband alles, um das Publikum zu begeistern. Vier begnadete Stimmen und eine Gitarre – viel mehr brauchte es wirklich nicht. Die Gitarre, oft dezent im Hintergrund, gab den Stimmen den nötigen Raum, um sich aufs Wunderbarste zu entfalten. Den Rest erledigte das Publikum zwischenzeitlich mit Schnippen, Klatschen und ein bisschen Background-Summen.

Die Stimmen wechseln einander perfekt ab

Das Konzert begann leise mit „I see fire“ und „Four five Seconds“. Schon damit zog die Band das Publikum in ihren Bann. Weiter ging es unter anderem mit „Black Horse“, „Shout“, „Drowning in the sea of love“ und „The Chain”. Das Programm reichte von Pop bis Rock, von Jazz bis Soul. Die Stimmen wechselten in den Titeln mit einer Perfektion ab, die jedes Arrangement zu einem Erlebnis werden ließ. Für die eigene Komposition von Andreas Bermig waren die drei Sängerinnen der perfekte Backgroundchor. Spätestens bei „Respect“ von Aretha Franklin konnte keiner mehr stillsitzen oder -stehen, und es gab tosenden Applaus.

Im letzten Teil des Konzerts gab es mit „Hallelujah“ von Ray Charles und „Ich fühl mich Disco“ einen Ausflug in die Vergangenheit. Gehen lassen wollten die über hundert Gäste im vollbesetzten Ku(h)lturstall die Musiker nicht, doch irgendwann war das Repertoire der Künstler erschöpft und sie hinterließen ein beeindrucktes, begeistertes Publikum: Beate Dohrmann aus Sickte war erst durch die Vorankündigung im Westend auf dieses Konzert aufmerksam geworden und wollte sich die Chance nicht nehmen lassen, BeJane nochmal zu erleben: „Einfach großartig.“ Anja Goczol und Susanne Müller aus Vechelde waren mit den Kolleginnen beim Konzert und restlos begeistert: „Wir sind total geflasht, das war Gänsehaut pur.“

Worte reichen nicht aus, um die Stimmen zu beschreiben

Worte alleine können nicht ausdrücken, mit welcher Stimmvielfalt und Stimmgewalt die Titel interpretiert worden sind. Es handelt sich um einmalige Stimmen, jede für sich ein Diamant und zusammen so gut und kostbar, dass man sie wegsperren müsste. Bleibt zu hoffen, dass die Bandmitglieder wirklich wie angekündigt für BeJane aus allen Teilen der Welt wieder nach Braunschweig zurückkommen werden.

Von Katrin Hoffmann