Verurteilter Wendeburger geht in Revision

Wendeburg/Braunschweig

Die Anwältin des 39-jährigen Wendeburgers, der nach einer Einbruchsserie in der Gemeinde zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, hat Revision beantragt. Darüber hat nun der Bundesgerichtshof ( BGH) in Karlsruhe zu entscheiden. Dies teilte Richterin Maike Block-Cavallaro vom Landgericht Braunschweig mit. Sie geht davon aus, dass der BGH in etwa einem halben Jahr das Urteil verkündet. Wie berichtet hatte man den Angeklagten aus dem Kreis Peine nach fünf Verhandlungstagen am Landgericht wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und Wohnungseinbruchsdiebstahls verurteilt.

Der 39-Jährige, der sich schon in Untersuchungshaft befand, ist im Zeitraum zwischen August 2019 und März dieses Jahres in Häuser und landwirtschaftliche Hofgrundstücke in seinem näheren Wohnumfeld in Wendeburg eingebrochen, um dort Bargeld und Wertgegenstände mitzunehmen. Neben Bargeld, Schmuck und Elektronikartikeln hat der Angeklagte unter anderem Haushaltsgegenstände, einen Weihnachtsbaum samt Ständer, 48 Kilogramm Fleisch, Münzen, persönliche Dokumente, alte Feldpostbriefe und andere Gegenstände gestohlen.

Anzeige

Für Verunsicherung gesorgt

Damit hatte er für große Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Zudem hat der Täter erbeutete EC-Karten benutzt, um Bargeld für seine eigenen Zwecke abzuheben. Durch die Taten wollte der Angeklagte seine Drogenabhängigkeit finanzieren. Zum Teil lagerte er auch die gestohlenen Gegenstände, um diese später gewinnbringend zu verkaufen und hierdurch seinen eigenen Lebensunterhalt sowie den Lebensunterhalt seiner Familie zu finanzieren. Insgesamt erlangte der Wendeburger Bargeld und Wertsachen im Wert von mehreren 10 000 Euro.

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht Braunschweig blieb mit ihrem Urteil von sechseinhalb Jahren Haft noch unter dem Antrag der Staatsanwältin, die acht Jahre und fünf Monate Gefängnis für den 39-Jährigen gefordert hatte. Die Verteidigerin hatte hingegen auf fünf Jahre und neun Monate Haft plädiert. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Von der Redaktion