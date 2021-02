Versand und Empfang von Paketen: Broistedt hat eine neue Packstation

Broistedt

Auf dem Gelände des neu erbauten Aldi-Markts in Broistedt an der Carl-Zeiss-Straße gibt es jetzt eine DHL-Packstation. Eingeweiht wurde diese kürzlich von Bürgermeisterin Maren Wegener, Ortsbürgermeister Ulrich Jablonka, Stephan Siekmann von Deutsche Post DHL sowie Henrik Geske von Aldi-Nord.

Die Kapazität des neuen Automaten in Broistedt umfasst vier verschieden große Verpackungseinheiten mit 76 Fächern. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist online unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Eine vorherige Registrierung ist für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist nicht erforderlich.

„Wir ergänzen mit der neuen Station den postalischen Service im Ort“, so Bürgermeisterin Wegener. Zudem befinde sich die Packstation an einem zentralen Ort des täglichen Lebens, so dass Kunden den Paketempfang und -versand bequem zum Beispiel mit dem Weg zur Arbeit oder dem Lebensmitteleinkauf verbinden könnten.

Von der Redaktion