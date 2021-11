Vechelde

Nun ist Schluss. Nach sieben Jahren im Amt geht der Vechelder Bürgermeister Ralf Werner in den Ruhestand. Mit der PAZ sprach er über seine „Herzensprojekte“, aber auch, was ihm an seiner Arbeit nicht gefallen hat. Pläne für die Zukunft hat er schon geschmiedet. Was seine Frau dazu sagt, verrät er im Interview mit der PAZ.

Herr Werner, ihre Zeit im Rathaus ist zu Ende. Mit 66 Jahren gehen Sie in den Ruhestand. Wollten Sie denn schon immer Bürgermeister werden?

Ralf Werner: Nein, so etwas kann man nicht planen. Das ergibt sich. Der erste Schritt war mein Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt bei der Stadt Braunschweig. Danach war ich 24 Jahre in der Gemeinde Lengede tätig, acht davon als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Dann wechselte ich nach Vechelde, war wieder als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters tätig. Ich bin in Wierthe zu Hause und fand es interessant, in meiner Heimatgemeinde zu arbeiten.

Wie aufregend war das, als sie im November 2014 Bürgermeister wurden?

Ralf Werner: Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Aber es ist natürlich noch mal eine andere Herausforderung. Was die Aufgaben angeht, so war das aber keine Überraschung.

Das Rathaus war sein Arbeitsplatz: Ralf Werner geht in den Ruhestand. Quelle: Nina Schacht

Jetzt haben Sie sich aus dem Berufsleben verabschiedet. Wenn Sie auf ihre Arbeit zurückblicken: Welches Projekt lag Ihnen besonders am Herzen?

Ralf Werner: Da gibt es nicht das eine Projekt, sondern viele wichtige. Zum Beispiel die Umgestaltung der Kreuzung an der Hildesheimer Straße. Ein Millionenprojekt mit der noch kommenden Bebauung. Vechelde wird sich in der Ortsmitte noch mal deutlich verändern. Wichtig war auch der Bau der Polizei- und Rettungswache. Und natürlich der Neubau des Rewe-Marktes in Vechelde, drei weitere Märkte werden sich auf dem Gelände noch ansiedeln. Die Verträge dazu sind abgeschlossen.

Auch in die Feuerwehr haben wir viel investiert: drei Tanklöschfahrzeuge, zwei Spritzenfahrzeuge und drei Personen-Transportwagen. Eine Drehleiter wird noch kommen.

Gefreut habe ich mich auch über den Kunstrasenplatz für Arminia Vechelde, den alle ballsportreibenden Vereine nutzen können. Leider ist die neue Gymnastikhalle am Bahnhof noch nicht fertig – das ärgert mich ein bisschen. Aber bis zum Frühjahr soll es ja soweit sein.

Und auch der Ausbau der Kitas lag mir am Herzen. In den letzten Jahren ist die Einwohnerzahl um 1800 Bürgerinnen und Bürger gewachsen, es gibt viele neue Baugebiete – Vechelde boomt. Klar, dass wir auch mehr Kitas- und Krippenplätze brauchten, 500 wurden neu geschaffen. Fünf Kitas wurden umgebaut, zwei neue Einrichtungen sind entstanden.

Auch als Bürgermeister gibt es bestimmt Aufgaben, die man gerne macht, andere wiederum nicht. Wie war das bei Ihnen?

Ralf Werner: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Mir war ja vorher bekannt, welche Aufgaben auf mich zukommen. Es gehört eben das ganze Spektrum dazu. Ein großer Teil meiner Arbeit bestand darin, die Verwaltung zu leiten, es sind vielleicht eher manche Inhalte, die man mal nicht so gerne macht. Und zu manchen Feiern geht man dann wohl auch mal lieber als zu anderen.

Wie sah denn ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

Ralf Werner: Den gab es so gar nicht. Als Bürgermeister ist man rund um die Uhr im Einsatz. Das ist kein klassischer Job mit festen Arbeitszeiten. Viele Termine fallen an den Wochenenden und abends an. Seit Corona ist das allerdings ein bisschen weniger geworden.

Jetzt sind sie im Ruhestand. Was sagt denn ihre Frau dazu, dass sie nun so viel Zeit zu Hause verbringen?

Ralf Werner: Schauen wir mal (lacht). Es ist natürlich ein Abschied von vielen Aufgaben und der Verantwortung. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Da macht man sich natürlich im Vorfeld ein paar Gedanken. Ich möchte mit meiner Frau mehr verreisen, aber auch mehr für meine Gesundheit tun. Kommendes Jahr habe ich eine Radtour durch Deutschland geplant. Das kann ich im Ruhestand nun machen. Als Bürgermeister wäre es schwierig gewesen, solange Urlaub zu nehmen. Aber ein paar Termine habe ich als Vorsitzender des Kreissportbundes ja noch, wenn auch nicht ganz so viele.

Was wünschen Sie sich für die Gemeinde Vechelde?

Es war mir eine Ehre und ein Privileg der Gemeinde Vechelde dienen zu können, aber jetzt sage ich Tschüss. Den Ratsmitgliedern habe ich gesagt, dass sie gut auf die Gemeinde aufpassen sollen. Das sind meine Abschiedsworte.

... und es kribbelt bei Ihnen gar nicht in den Fingern, sich weiter einzumischen?

Nein, das nicht (lacht). Ich werde aber aufmerksam beobachten, wie sich die Gemeinde entwickelt.

Von Nina Schacht