Vechelde

Wie ist die aktuelle Situation der Gemeinde Vechelde, und was ist für 2021 geplant? Bürgermeister Ralf Werner ( SPD) gibt einen Ausblick und erklärt, wo die Schwerpunkte im neuen Jahr liegen. „Um auch zukünftig genügend Betreuungsplätze in Kindertagesstätten anbieten zu können und damit dem Ruf Vecheldes als kinderfreundliche Gemeinde gerecht zu werden, wird weiter in den Ausbau von Kindertagesstätten investiert“, sagt Werner.

Die im Bau befindliche neue Kindertagesstätte mit fünf Gruppen in Denstorf soll Anfang 2021 den Betrieb aufnehmen. Ebenso die Erweiterung der Kita in Wierthe, bei der Platz für zwei weitere Gruppen geschaffen wird. Auch die Kita in Vallstedt soll in diesem Jahr um zwei Gruppen erweitert werden. „Nach Fertigstellung dieser Projekte stehen dann gemeindeweit insgesamt 1218 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung“, erklärt der Bürgermeister.

Anzeige

Außerdem möchte die Gemeinde in die Schulinfrastruktur investieren. Für den Erweiterungsbau der Grundschule in Wedtlenstedt ist die Planung abgeschlossen, der Bauantrag wurde gestellt. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, könne dann im Frühjahr mit dem Bau begonnen werden.

2020 stieg die Einwohnerzahl der Gemeinde auf mehr als 18 000

„Die Attraktivität Vecheldes als Wohn- und Lebensstandort dokumentiert sich nicht zuletzt durch die gestiegene Einwohnerzahl – 2020 lag diese bei mehr als 18 000“, sagt Werner. Gründe hierfür seien die steigenden Geburtenzahlen und die Zuzüge in neue Baugebiete. Um der nach wie vor hohen Nachfrage an Grundstücken gerecht zu werden, ist die Erschließung des neuen Baugebietes „Hüttenstraße“ in Vallstedt geplant. 40 neue Bauplätze sollen hier entstehen. In den bereits weitgehend bebauten Gebieten „In den Kühläckern“ in Wahle und „Eichhof“ in Wedtlenstedt sollen 2021 die Straßenoberflächen endgültig in Pflasterbauweise hergestellt werden.

Nicht nur als Wohnstandort, auch als Gewerbestandort sei Vechelde attraktiv, betont Werner. Die Erschließungsarbeiten des neuen rund 40 000 Quadratmeter großen Gewerbegebietes in Wahle sind in vollem Gang. „Die Nachfrage von Betrieben ist sehr groß, so dass bereits 2021 die neu entstehenden Gewerbegrundstücke fast vollständig veräußert werden können“, sagt der Bürgermeister.

Erweiterung des Schwerpunktwehr-Feuerwehrhauses soll im Herbst fertig sein

Auch in die Sicherheit für die Bürger will die Gemeinde weiter investieren. Nachdem im vergangenen Oktober der Neubau der Rettungswache im Vechelder Kernort an den Landkreis beziehungsweise den Rettungsdienst-Betreiber übergeben wurde, erfolgte der Baubeginn für die Erweiterung des Feuerwehrhauses der Schwerpunktwehr Vechelde/Wahle. Die Fertigstellung ist für den kommenden Herbst vorgesehen.

Im Zentrum des Kernorts wurde die Umgestaltung der Kreuzung Hildesheimer Straße/Köchinger Straße im vergangenen Dezember abgeschlossen. „Dadurch wird sich eine deutliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit dieser Kreuzung ergeben“, ist sich Werner sicher. Auf den Freiflächen auf beiden Seiten der neuen Straßenführung (ein Gebäude wird noch abgerissen) soll ein städtebaulicher Akzent gesetzt werden. Geplant ist, das Siegerkonzept eines bereits durchgeführten Architekten- und Investorenwettbewerbs zu realisieren. Vorgesehen sind Gewerbe- und Büroflächen sowie Wohnungen.

„Außerdem gehen die Bauarbeiten für den Umbau des ehemaligen Güterschuppens am Bahnhof zu einer Gymnastikhalle planmäßig voran“, so der Bürgermeister. Angepeilt ist eine Fertigstellung im Frühjahr.

Vechelde in Zahlen aktuelle Einwohnerzahl (in Klammern: 2019): 18 133 (17 721) davon männlich: 8960 (9734) davon weiblich: 9173 (8987) Einwohner bis 3 Jahre: 865 (791) Einwohner 4 bis 6 Jahre: 635 (572) Einwohner 7 bis 20 Jahre: 2324 (2296) Einwohner 21 bis 60 Jahre: 9501 (9380) Einwohner über 60 Jahre: 4808 (4692) Anteil der Ausländer: 815 (794) Einwohner mit Nebenwohnsitz: 717 (709) Ortsteile mit Einwohnerzahl Alvesse: 256 Bettmar: 1024 Bodenstedt: 648 Denstorf: 982 Fürstenau: 92 Groß Gleidingen: 720 Klein Gleidingen: 422 Köchingen: 204 Liedingen: 394 Sierße: 793 Sonnenberg: 723 Vallstedt: 1306 Vechelade: 537 Vechelde: 6095 Wahle: 1821 Wedtlenstedt: 1760 Wierthe: 371 Haushaltsvolumen für 2021 (in Klammern: für 2020) Ordentliche Erträge: 32 892 300 € (31 927 400 €) Ordentliche Aufwendungen: 33 766 400 € (31 895 300 €) Gewerbesteueraufkommen: 3 300 000 € (3 400 000 €) Pro-Kopf-Verschuldung 2020 (in Klammern: 2019): 860 € (904 €) Sitzverteilung im Rat Bürgermeister: 1 SPD: 17 CDU: 10 Grüne: 4 FDP: 1 Schülerzahlen Albert-Schweitzer-Grundschule: 399 Heinrich-Kielhorn-Grundschule: 143 Grundschule Löwenherz: 138 Kindertagesstätten 12 Kitas mit 1023 Betreuungsplätzen davon Kindergarten-Plätze: 738 davon Krippenplätze: 285 Seniorenheime/Plätze 4 Seniorenheime mit 207 Pflegeplätzen 3 Einrichtungen für betreutes Wohnen mit 108 Wohnungen

Von Dennis Nobbe