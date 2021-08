Vechelde: Unfallverursacher flüchtet

Vechelde

Vermutlich beim Rückwärtsfahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer gegen ein am Erlenweg in Vechelde geparktes Wohnmobil gestoßen. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den am Wohnmobil entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Der Unfall hat sich nach Angaben von Polizeisprecher Frank Oppermann im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, ereignet. Hinweise nimmt die Polizei in Vechelde unter (0 53 02) 93 04 90 entgegen.

Von Jan Tiemann