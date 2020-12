Vechelde: Unbekannter Täter entwendet einen E-Scooter

Vechelde

An der Königsberger Straße in Vechelde ist am Montag im Zeitraum von 16 bis 19.20 Uhr ein E-Scooter abgestellt worden. Dieser wurde mit einem Schloss an einen Fahrradständer gesichert. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Vechelder Polizei hat ein unbekannter Dieb den E-Scooter entwendet. Weitere Angaben zur Tatausführung können die Beamten nicht machen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen darum, Hinweise telefonisch unter (0 53 02) 93 04 90 zu melden.

Von der Redaktion