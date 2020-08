Hygiene-Mängel in Vechelde - Fehlstart an Realschule: Wie konnte es so weit kommen?

Weil seit Ferienbeginn nicht geputzt wurde, musste die Realschule am ersten Schultag geschlossen bleiben. Die Reinigungsfirma habe trotz nachdrücklicher Aufforderung die vereinbarten Leistungen nicht erbracht. Deshalb sehen Landkreis und Schule das Versäumnis ganz klar bei der Firma – und diese muss nun offenbar mit finanziellen Konsequenzen rechnen.