Vechelde

Ein Dieb hat aus dem Rollator einer 86-jährigen Frau ihr Portemonnaie gestohlen. Die Seniorin war am Samstagmittag um 13.30 Uhr in einem Einzelhandelsgeschäft an der Bodelschwinghstraße in Vechelde einkaufen. Das erbeutete Diebesgut wird auf insgesamt 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter (0 53 02) 93 04 90 in Verbindung zu setzen.

Von Jan Tiemann