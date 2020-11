Die Bauarbeiten am Knotenpunkt der Hildesheimer Straße in Vechelde nähern sich dem Ende: Die Asphaltierarbeiten werden am Freitag beendet. Dennoch bleibt die Köchinger Straße aufgrund von Restarbeiten bis voraussichtlich Mitte Dezember gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden weiter umgeleitet.